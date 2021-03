Stade Français : Gabrillagues suspendu quatre semaines

Le Stade Français Paris devra se passer des services de Paul Gabrillagues pour la venue de Clermont au stade Jean-Bouin, le 27 mars prochain (14h45, 20eme journée de Top 14) comme pour le derby face au Racing 92 sur la pelouse de La Paris-La Défense Arena, le 17 avril (21eme journée). Expulsé le 6 mars dernier lors de la large victoire à domicile des Soldats Roses face à Agen (40-21, 18eme journée), le deuxième ligne du club de la Capitale a écopé mercredi soir de quatre semaines de suspension. Il ne retrouvera donc pas ses coéquipiers en compétition avant le 15 mai et la venue de Montpellier à Paris pour le compte de la 24eme journée de championnat. Et encore, l'international français aurait pu avoir à patienter plus longtemps encore avant de rejouer. Pour ce plaquage dangereux sur un Agenais après tout juste quinze minutes de jeu, Gabrillagues aurait pu en effet prendre beaucoup plus cher.

En quelques minutes, la sanction passe de sept à trois semaines...

Mercredi soir, lors de la session de la Commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR) qui s'est penchée sur son cas, il a ainsi été question à un moment de suspendre le joueur de 27 ans sept semaines au regard de son CV, pas vraiment exemplaire et venu ajouter une semaine de suspension supplémentaire à titre de « circonstances aggravantes » à sa peine provisoire de six semaines alors que la commission venait de reconnaître le deuxième ligne « responsable de jeu dangereux pour s’être saisi d’un adversaire d’une manière dangereuse. » Heureusement pour le joueur né dans le 13eme arrondissement de la Capitale, il a eu la bonne idée de regretter son geste. Les remords du coupable ont en effet amené la commission à revoir sa décision momentanée, et à la ramener à trois semaines, puis à quatre, cette fois définitivement, après nouvelle étude du dossier. Gabrillagues a alors été autorisé à reprendre la compétition le 10 mai. Le Stade Français n'ayant pas de match au programme avant le 15, il devra patienter cinq jours de plus.