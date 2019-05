Stade Français: Flanquart rejoindra l'UBB

Alexandre Flanquart (29 ans, 22 sélections) faisait partie des cadres historiques du Stade Français, mais le 2e ligne international a fini par disparaître des radars parisiens entre blessures et mauvaises relations avec le manager Heyneke Meyer.

Au point de voir aujourd'hui le joueur, vainqueur d'un Brennus en 2015 et d'une Challenge Cup en 2017 avec les Soldats Roses, renoncer à ses 2 dernières années de contrat, finalement résiliées, et quitter le club de la capitale, dont il défendait les couleurs depuis 10 ans et ses débuts professionnels en 2009, avec l'annonce de sa signature à compter de la saison prochaine avec l'Union Bordeaux-Bègles. Sa dernière saison à Paris se résume à 17 matches joués en Top 14, dont seulement 5 dans la peau d'un titulaire.

Sa signature pour les 2 prochaines saisons vient clore le recrutement des Bordelais, dont l'effectif placera Flanquart, absent de la liste des 65 joueurs suivis par Jacques Brunel et son staff pour la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), en concurrence avec Jandré Marais, Kane Douglas et Cyril Cazeaux.