Stade Français-Danty: "C'est de l'impuissance..."

Rien ne va plus pour le Stade Français devient déjà critique en Top 14 après seulement 5 journées disputées et un nouveau revers, le premier concédé ce dimanche, à Jean-Bouin, contre Clermont (18-32), qui plante Paris à la lanterne rouge.

Crédité d'un essai, qui aurait pu relancer son équipe en seconde période face à l'ASM - le Stade va revenir à 8 points avant l'heure de jeu -, Jonathan Danty refusait de céder à un alarmisme pourtant de rigueur.

"C’est de l’impuissance, reconnaissait le trois-quarts centre au micro de Canal+. Le gros point noir, c’est notre indiscipline. En terme d’état d’esprit, on y était, assure-t-il. Il y a plusieurs faits de jeu, mais on ne va pas lâcher maintenant, ce serait trop tôt. On va travailler tous les week-ends pour rattraper les points perdus."