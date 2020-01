Stade Français : Bonfils obligé d'arrêter sa carrière

Rémi Bonfils aura donc disputé le dernier match de sa carrière professionnelle le 7 septembre 2019 lors de la victoire du Stade Français contre Bayonne (33-27). Victime d'une fracture de l'épaule gauche, le talonneur de 31 ans aurait dû reprendre l'entraînement à la mi-janvier, comme le faisait savoir le communiqué du Stade Français au moment d'annoncer l'arrivée de son joker médical Sione Anga’aelangi. Mais c'est une toute autre nouvelle, bien plus mauvaise, que le club parisien a annoncée ce vendredi : Rémi Bonfils doit arrêter sa carrière, sur recommandations médicales. Le Parisien de naissance a effectué toute sa carrière au Stade Français, où il est arrivé en 2010 et avec qui il a été sacré champion de France en 2015 et a remporté la Challenge Cup en 2017. Bonfils aura disputé 162 matchs sous le maillot rose et porté à deux reprises le maillot du XV de France, lors de la Tournée d'été en Argentine en 2016, où il avait d'ailleurs marqué un essai. Mais tout cela fait désormais partie du passé pour le néo-retraité, que le Stade Français va "veiller à accompagner dans la construction de son avenir".



Communiqué du Stade Français :



Notre talonneur international, Rémi Bonfils, a pris la décision de mettre aujourd’hui un terme à sa carrière sur recommandations médicales, avec effet immédiat. Rémi Bonfils, 31 ans, arrivé au Stade Français Paris en 2007 au Centre de Formation, a effectué 162 matchs professionnels avec le club de la capitale depuis 2010 et connu deux titres : Champion de France en 2015 et vainqueur du Challenge Européen en 2017. Il est un exemple de réussite de notre formation et un modèle pour les jeunes actuels de nos filières d’excellence. L’ensemble du club remercie sincèrement Rémi pour tout ce qu’il a accompli avec le Stade Français Paris durant ces treize saisons et veillera à accompagner son joueur dans la construction de son avenir.