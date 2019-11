Stade Français : Arias et Sempéré jusqu'en juin

Arrivés le 12 novembre dernier suite à la démission de Heyneke Meyer, Julien Arias et Laurent Sempéré vont rester co-entraîneurs du Stade Français jusqu’à la fin de saison. « Évidemment, nous avons mené une réflexion pour éventuellement les accompagner, pour leur apporter des compétences supplémentaires. Mais aucune de ces solutions nous a pleinement satisfaits. Nous resterons donc en l'état jusqu'à la fin de la saison. Nous avons pleinement confiance en Julien et Laurent. Et si certains en doutent, nous avons en interne de très nombreuses ressources », a déclaré Thomas Lombard, le nouveau directeur général du club parisien, dans une interview à Midi Olympique. Depuis l’arrivée du duo Arias-Sempéré aux commandes du Stade Français, le club a disputé deux matchs de Challenge Cup, avec une défaite à domicile contre Brive, puis une victoire chez les Italiens de Zebre. Ce dimanche, Paris, dernier de Top 14, se déplace à Brive, antépénultième.