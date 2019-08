Saison lancée pour La Rochelle, Agen et Montpellier

Première victoire de la saison pour La Rochelle, Agen et Montpellier, qui se sont respectivement imposés face au Stade Français (28-26), Brive (43-22) et Pau (16-10), dans le cadre le cadre de la 2e journée de Top 14.

Les Rochelais et les Agenais ont tremblé et ont du s'arracher pour glaner ce premier succès de leur saison. La tâche a été plus aisée pour les Héraultais, auteurs d'un récital offensif ponctué de six essais, face aux Palois.

Au classement provisoire, Montpellier est 2e, tandis qu'Agen est 9e, suivi par La Rochelle (10e).