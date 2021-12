Rugby - Top 14 : Retraite brutale et anticipée pour Gourdon !

Le troisième ligne international français âgé de 31 ans, Kévin Gourdon, a appris cette semaine qu’un problème cardiaque le contraint à mettre un terme immédiat à sa carrière sportive.https://t.co/aEXFrCXjOK

Une carrière riche, à la hauteur de son talent

C'est la stupeur du côté de La Rochelle ce mardi. L'ASR a annoncé ce mardi que son 3eme ligne. Titulaire indiscutable depuis 2012, l'année de son arrivée en Charente-Maritime en provenance de Clermont, il était en pleine bourre. Plaqueur infatigable et perce-muraille ballon en main, ce guerrier ne se doutait pas qu'il participait à son dernier match le 27 novembre dernier lors du succès fleuve des Jaune et Noir contre Pau au stade Marcel-Deflandre (36-8)., Kévin Gourdon ne foulera plus les pelouses de Top 14. "C’est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaireMalheureusement c’est quelque chose qu’on ne maitrise pas, je ne suis pas en mesure de faire quoique ce soit pour que la situation soit différente, je n’ai donc pas de regret" analyse avec lucidité le flanker. Puis il a retracé brièvement les grands moments traversés sous ses diverses tuniques."J’ai eu la chance d’avoir une carrière bien remplie, j’ai connu beaucoup de choses avec le Stade Rochelais, la Pro D2, la lutte pour le maintien en TOP 14 et puis quelques années plus tard les phases finales… J’ai aussi eu la fierté de jouer avec le XV de France. C’est, peut-être un peu plus tôt que prévu, mais qui sera, j’en suis convaincu, tout aussi épanouissante" a-t-il déclaré.Kévin Gourdon a disputé la bagatelle de 221 matchs avec le Stade Rochelais qui venait de lui renouveler son contrat pour deux saisons supplémentaires sur la côte atlantique à 31 ans.. Sa dernière apparition en Bleu date du 23 juin 2018 à Dunedin en Nouvelle-Zélande où il a porté le numéro 8 à l'occasion d'une sévère déroute tricolore en terre All Black (49-18) sous le mandat de Jacques Brunel.