Racing 92 : Un mois d'absence pour Zebo

Simon Zebo (29 ans) au repos forcé. Touché à une cheville lors de la victoire de son équipe face à Clermont (27-19) à la Paris-La Défense Arena pour le compte de la 13eme journée de Top 14, l'arrière ou ailier irlandais sera absent au moins un mois, a annoncé le Racing 92 ce vendredi à deux jours de la venue du Munster dimanche dans les Hauts-de-Seine (16h15) dans le cadre de la phase de poules de la Champions Cup. Zebo s'était blessé d'entrée face aux Clermontois sur un rush qui avait conduit au premier essai de la partie, au bout de six minutes seulement. Remplacé immédiatement par Laborde, l'ancien joueur du Munster avait été à l'origine de ce premier essai en cassant un plaquage et en accélérant sur trente mètres avant d'être repris. Un sprint sur lequel il s'était blessé. Malheureusement pour les Racingmen, il s'agissait de tout sauf une blessure anodine et Laurent Travers, qui a annoncé la mauvaise nouvelle, vendredi en conférence de presse, se retrouve privé de l'Irlandais pour au moins un mois.

Zebo rejoint Thomas et Vakatawa parmi les absents pendant le Tournoi

Une indisponibilité qui survient d'autant plus mal que l'entraîneur des Ciel et Blanc comptait s'appuyer sur Zebo pendant le Tournoi des 6 Nations, dans la mesure où l'international irlandais ne fait plus partie des plans du XV du Trèfle et aurait donc du continuer de faire profiter de ses services au Racing, sachant que le club francilien est déjà certain de devoir se passer de Teddy Thomas et Virimi Vakatawa, tous deux retenus par Fabien Galthié dans sa première liste. Malheureusement pour l'actuel cinquième de Top 14, si Zebo (9 matchs, 6 titularisations en championnat, 4 matchs, 3 titularisations, 1 essai en Coupe d'Europe) ne rejoindra pas la sélection irlandaise pendant le Tournoi, il n'aidera pas pour autant son club. Un coup dur pour le Racing 92 et Laurent Travers.