Racing 92 : Un joker médical venu de la NFL pour remplacer Grace ?

Wade, de la NFL au Racing 92 ?

Le Racing 92 pensait avoir réalisé un gros coup. Valeur montante en rugby à XIII sous les couleurs de St Helens, club de la réputée Super Ligue anglaise, Regan Grace a décidé de changer de discipline et de passer au rugby à XV avec les Ciel-et-Blanc. Or, le joueur de 25 ans s’est récemment blessé au tendon d’Achille et ne devrait pas être en mesure de reprendre la compétition avant le début de l’année 2023. Un véritable coup dur pour le staff emmené par Laurent Travers qui, s’il a toujours un effectif copieux, notamment avec l’arrivée du Fidjien Asaeli Tuitavaka mais également le retour de Juan Imhoff, qui a été libéré par le staff de l’Argentine en plein Rugby Championship, le club francilien pourrait tout de même avoir besoin de renfort et l’idée d’aller chercher un nouveau profil inattendu pourrait faire son chemin afin de pallier au moins temporairement l’indisponibilité de Regan Grace.En effet, selon les information du magazine Midi Olympique, le Racing 92 serait sur les rangs pour attirer l’ailier international anglais Christian Wade (2 sélections). Joueur des Wasps entre 2011 et 2018, le natif de Slough a décidé de laisser derrière lui le rugby afin d’entamer une reconversion dans le football américain. Mais, après avoir échoué à percer en NFL avec les Buffalo Bills, Christian Wade aurait fait le choix de revenir au rugby à XV. De plus, dans un entretien accordé à la publication britannique The Rugby Paper, l’intéressé a fait savoir qu’il croulait sous les propositions venant des quatre coins du monde. Toutefois, jusqu’à présent, Christian Wade n’a pas formalisé son envie et n’a pas signé avec un quelconque club. S’il parvient à se montrer convaincant, l’Anglais pourrait bien rebondir au Racing 92, qui envisage également de faire venir le Fidjien Vinaya Habosi, qui évolue sous les couleurs de Fijian Drua, formation engagée dans le Super Rugby.