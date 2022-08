Racing 92 : Un intérêt pour Duhan van der Merwe ?

Was a privilege to play alongside some of the future of French Rugby. Some awesome talent. @racing92

Thanks for having me and hope you enjoyed the tournament as much as I did! 🥂🙌🏿 @supersevens



— Christian Wade (@ChristianWade3) August 28, 2022

Van der Merwe sur le départ pour aider Worcester ?

Duhan van der Merwe va-t-il retrouver le Top 14 ? Déjà passé par Montpellier à l’occasion de la saison 2016-2017, avec quatre matchs à son actif, l’ailier international écossais originaire d’Afrique du Sud pourrait prochainement changer d’air. Après quatre saisons à Edimbourg, ce qui lui a ouvert les portes du XV du Chardon, le joueur de 27 ans a rejoint le championnat d’Angleterre et les Worcester Warriors l’été dernier. Or, selon les informations récemment révélées par le quotidien britannique The Telegraph, le club de l’ouest de l’Angleterre est dans une situation économique compliquée, pour ne pas dire désespérée. Le 11eme de la dernière édition de la Premiership est au bord de la faillite pour ne pas avoir payé à temps ses impôts et ses dettes. Dans un tel cas de figure, les joueurs sous contrat seraient automatiquement libérés.Toutefois, un investisseur américain serait prêt à intervenir afin de permettre aux Warriors de sortir de cette ornière, selon l’ancien directeur général Jim O’Toole. Néanmoins, malgré ce potentiel apport financier salvateur, le club de Worcester pourrait être contraint de se séparer de plusieurs joueurs de premier plan, ayant des salaires très élevés et incompatibles avec cette nouvelle réalité économique. Selon les informations du magazine Midi Olympique, c’est dans un tel contexte que le staff emmené par Laurent Travers aurait un œil sur la situation de Duhan van der Merwe, titulaire avec l’Ecosse et qui a déjà porté le maillot des Lions. L’ancien international sud-africain des moins de 20 ans pourrait toutefois attirer bien des convoitises parmi les grosses cylindrées européennes, voire sud-africaines, s’il devait bien être sur le marché dans les semaines à venir. Après Christian Wade, qui a été aligné ce week-end par le Racing 92 lors du Supersevens, le club francilien pourrait accueillir un autre renfort de choix pour sa ligne de trois-quarts.