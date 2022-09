Racing 92 : Un intérêt pour Beauden Barrett ?

Jacky Lorenzetti va-t-il réussir à nouveau un gros coup ? En 2015, à l’issue de la Coupe du Monde remportée en Angleterre par la Nouvelle-Zélande, Dan Carter a accepté de poser ses valises en Ile-de-France afin de porter pendant trois saisons le maillot ciel-et-blanc. Successeur du mythique demi d’ouverture sous le maillot des All Blacks, Beauden Barrett pourrait se mettre dans les pas de son aîné au lendemain du Mondial qui débutera en France dans un peu moins d’un an. En effet, selon les informations de RMC Sport, les dirigeants du Racing 92 ont pris contact avec l’entourage de l’actuel joueur des Blues, dont le contrat avec la Fédération Néo-Zélandaise de rugby (NZR) arrivera à échéance à l’issue de de la prochaine Coupe du Monde. Des discussions ont été entamées mais leur issue est encore loin d’être connue.

Jalibert envisagé si Barrett refuse ?

La potentielle signature de Beauden Barrett confirme la volonté du club francilien de remodeler son effectif et son staff technique pour la saison prochaine, sur fond de possible mise en retrait de Laurent Travers. Déjà annoncé sur le départ cet été, Finn Russell voit son contrat avec le Racing 92 s’achever au terme de la présente saison et n’est pas certain d’être retenu. Si le dossier Beauden Barrett, qui devrait attirer l’attention de bon nombre de clubs si son envie de faire une deuxième expérience à l’étranger après avoir évolué avec le club japonais des Suntory Sungoliath en 2021 avec la bénédiction de la NZR, finissait par échouer, les pistes pourraient se révéler nombreuses pour le Racing 92. En effet, le nom de Matthieu Jalibert est évoqué sur fond de dissensions grandissantes entre l’ouvreur international et l’UBB. Toutefois, avec un contrat récemment prolongé jusqu’en 2025, un tel recrutement pourrait coûter cher à Jacky Lorenzetti.