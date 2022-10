Racing 92 : Tuisova (Lyon) annoncé, Giroud ne viendra pas

Le Racing 92 possédait une longueur d'avance sur le dossier. Il l'a conservée jusqu'au bout. Nos confrères de Canal Plus croient ainsi savoir que Josua Tuisova (28 ans) mettra bien le cap sur les Hauts-de-Seine dès la saison prochaine. le Fidjien qui défend actuellement les couleurs de Lyon arrivera en fin de contrat en juin prochain. Il aurait anticipé cette échéance et déjà donné son accord au club présidé par Jacky Lorenzetti, et ce en dépit de l'intérêt du champion de France Montpellier, qui faisait figure de principal rival pour le Racing dans cette course pour s'attacher les services de celui qui présente l'avantage d'être polyvalent. Tuisova, utilisé à l'aile depuis qu'il a rejoint le LOU, en 2019, peut en effet également évoluer au centre. Une particularité qui a tapé dans l'œil du Racing, où débarquera donc sauf surprise l'ancien Toulonnais à l'été prochain. Le joueur retenu parmi les Barbarians français pour affronter la Namibie au stade Mayol il y a huit ans ne viendra pas seul.

Giroud a signé mais ne viendra pas !

Toujours selon Canal Plus, Kendrick Lynn (39 ans) devrait en effet faire le voyage du côté de la Paris La Défense Arena lui aussi. L'ancien joueur néo-zélandais est en charge des lignes arrières du LOU depuis son arrivée dans le Rhône, en 2016. Tuisova et Lynn auraient dû travailler dès la saison prochaine aux côtés de Thibault Giroud. Toutefois, si l'actuel directeur de la performance du XV de France avait bien signé un contrat (de quatre ans) en faveur du Racing 92 pour après la Coupe du monde 2023, il ne fera finalement pas partie du staff du Britannique Stuart Lancaster, le nouvel entraîneur. Dans un communiqué, le club francilien révèle que "sont apparues des divergences de méthodologie quant aux missions qui lui seraient confiées auprès de Stuart Lancaster. Ce constat a mené les deux parties à mettre fin à leur projet avec beaucoup de respect mutuel." Même si des bruits de couloir résonnaient dans ce sens, Giroud ne rejoindra pas non plus le Stade Français, où évolue pourtant son fils Kélyan, mais chez les Espoirs du club parisien uniquement pour le moment.