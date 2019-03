Racing 92: Russel titulaire contre la Rochelle

C'est Greg Townsend qui va être content... Le sélectionneur écossais avait pu s'émouvoir de voir jouer son maître à jouer Finn Russell jouer contre Toulouse entre 2 matches du Tournoi des 6 Nations. Il sera heureux d'apprendre que son joueur, à peine remis de la commotion subie lors de ce match contre les Toulousains, synonyme de forfait contre la France, est aussitôt de retour en tant que titulaire dans le quinze de départ du Racing 92 qui accueille La Rochelle ce samedi, à l'Arena (14h45), en ouverture de la 18e journée du Top 14. A une semaine d'un choc face au pays de Galles à Murrayfield. Mais puisque comme le déclarait cette semaine Juan Imhoff : "Nous sommes arrivés dans une partie de championnat où nous n'avons plus de joker", et que les Racingmen ont déjà perdu 3 matches cette saison devant leur public, alors, oui, la présence de Russel est indispensable à son club. On notera également le retour au centre de Virimi Vakatawa, absent depuis 2 journées suite à un deuil familial.

Le XV du Racing 92 : Dulin - Thomas, Vakatawa, Chavancy, Imhoff - (o) Russell, (m) Iribaren - Chouzenoux, Joseph, Palu - Nakarawa, Bird - Tameifuna, Szarzewski (Cap.), Ben Arous.

Remplaçants : Baubigny, Kakovin, Ryan, Diallo, Gibert, Klemenczak, Volavola, Gomes Sa.