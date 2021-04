Racing 92 : Retour au Munster pour Simon Zebo

📢 Munster Rugby and @IrishRugby are pleased to announce that @SimonZebo has signed a one-year contract & will return to the province for the 2021/22 season.

This co-funded contract will see Munster’s all-time record try-scorer return home.



Zebo de retour avec le XV du Trèfle ?

Simon Zebo et le Racing 92, l’histoire va se terminer à l’issue de la saison. En effet, l’international irlandais (36 sélections) a décidé de retourner en Irlande dès la saison prochaine. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le Munster a confirme le retour de celui qui a porté ses couleurs entre 2010 et 2018, restant le meilleur marqueur de son histoire avec 60 essais. Un retour qui a été rendu possible par l’intervention de la Fédération Irlandaise de rugby (IRFU), qui financera en partie le contrat du natif de Cork, qui n’a signé que pour une saison. « L’opportunité de faire revenir Simon Zebo au Munster est apparue au début du mois d’avril à la suite d’une étude de la position budgétaire de notre équipe pour la fin de la saison et avec l’aide de l’IRFU, au soutien de ce que nous pensons être un accord favorable pour le Munster et le rugby irlandais. » A 31 ans, Simon Zebo s’offre sans doute un dernier défi dans sa carrière, lui quia inscrit 21 essais en 55 matchs sous les couleurs du Racing 92.Un retour au Munster de Simon Zebo qui pourrait s’accompagner d’un retour en sélection d’Irlande en vue de la prochaine Coupe du Monde. En effet, l’IRFU a comme critère de sélection le fait de jouer dans une équipe irlandaise. « Je suis ravi et honoré de revenir à la maison et jouer de nouveau pour le Munster. Avec ma famille, nous avons eu la chance de vivre trois années incroyables avec le Racing 92 et je saurais trop remercier l’équipe. Je m’y suis fait des amis pour la vie et j’emporte avec moi de beaux souvenirs, a confié Simon Zebo dans un communiqué. Toutefois, comme tout le monde le sait, le Munster occupe une place très importante dans mon cœur et j’ai toujours dit que je voulais de nouveau jouer pour cette équipe et, potentiellement, pour l’Irlande donc, quand cette opportunité est apparue, l’idée de me rapprocher de chez mois, de ma famille, des mes amis et des fans du Munster, ça a pris le pas sur toutes les autres options. »