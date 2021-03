Racing 92 : Quatre ans de contrat pour Gaël Fickou

Le Racing 92 a réalisé un gros coup sur le marché des transferts. Longtemps au stade de rumeur, notamment publiée dans les colonnes du magazine Midi Olympique, la possible arrivée de Gaël Fickou au sein du club des Hauts-de-Seine est désormais une réalité. Alors que son contrat avec le Stade Français Paris courait jusqu’en juin 2023, soit encore deux saisons, le trois-quarts centre international français (62 sélections, 10 essais) va quitter le club de la Capitale dès cet été après qu’un accord soit intervenu entre les deux clubs d’Ile-de-France à l’issue de longues semaines de négociations. Alors que le Stade Français Paris avait dépensé la somme de 700 000 euros en 2018 pour racheter la dernière année de contrat de Gaël Fickou au Stade Toulousain, le Racing 92 a obtenu la libération du joueur de 26 ans pour une somme de 350 000 euros, selon une information du quotidien L’Equipe, venant confirmer celles rendues publiques par Midi Olympique. L’international français va ainsi s’engager avec le Racing 92 pour les quatre saisons à venir, soit jusqu’en juin 2025.

Une paire de centre Fickou-Vakatawa dès la saison prochaine

Une négociation difficile entre deux clubs rivaux qui a démarré dès lors que la formation présidée par Jacky Lorenzetti était parvenue à un accord avec Gaël Fickou et qui va permettre au Stade Français Paris de plus facilement se conformer au « salary cap » imposé par la Ligue Nationale de rugby. A cela s’ajoute, selon le quotidien L’Equipe, un partage du salaire de l’international tricolore entre les deux clubs. Pour le Racing 92, qui va ainsi offrir à son entraîneur Laurent Travers la paire de centres du XV de France avec Gaël Fickou qui va retrouver Virimi Vakatawa du côté de la Paris-La Défense Arena, c’est une refonte de l’effectif en vue de la saison prochaine qui a permis de débloquer les moyens nécessaires à l’arrivée de l’ancien Toulousain. En effet, alors que le départ de François Trinh-Duc vers Bordeaux-Bègles est désormais acté et que Teddy Thomas devrait également aller voir ailleurs à l’échéance de son contrat, des cadres comme Simon Zebo ou Donnacha Ryan pourraient également quitter le Racing 92 au terme de leur engagement, cet été. C’est ainsi une véritable mue qui se prépare dans les Hauts-de-Seine.