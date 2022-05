Racing 92 : Nyanga répond vivement aux critiques rochelaises

Le match Racing 92-La Rochelle est déjà lancé. En raison d’une Paris-La Défense Arena indisponible, le groupe Sexion d’Assaut y organisant des concerts le week-end prochain, le club francilien a fait le choix de délocaliser la rencontre au Stade Bollaert-Delelis, à Lens. Un choix qui n’est pas du goût de l’état-major rochelais, qui s’en est fait l’écho via le directeur général du club Pierre Venayre. Ce dernier a assuré que le Racing 92 souhaitait « empêcher un maximum de supporteurs rochelais de faire le déplacement pour soutenir leur équipe ». Une sortie médiatique qui a appelé une réponse du côté des Ciel-et-Blanc via son ancien joueur Yannick Nyanga, désormais directeur sportif du club. Ce dernier a assuré dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe que « jouer une demi-finale de Coupe d'Europe à Bollaert, qui est l'un des stades les plus mythiques de France, c'est beau » et ajoute que « c'est super d'emmener le rugby dans un territoire qui n'a pas la chance de voir des matchs de ce niveau ».Nyanga : « On n'a mis personne devant le fait accompli »Pour ce qui est des propos de Pierre Venayre, Yannick Nyanga n’en démord pas. « Il n'y a rien qui va dans les déclarations du DG de La Rochelle, a ainsi déclaré troisième-ligne. Il y a de la condescendance vis-à-vis de nos supporters, vis-à-vis de Lens, et il y a une histoire de complot qui n'a aucun sens. » S’il concède que cette délocalisation est potentiellement désagréable pour les supporters rochelais, le directeur sportif du Racing 92 confirme que la décision n’a pas été prise du jour au lendemain. « Tout le monde savait depuis longtemps que l'Arena était réservée par un concert ce week-end là. On n'a mis personne devant le fait accompli, ajoute Yannick Nyanga. L'EPCR avait communiqué là-dessus avant les quarts de finale. Donc, si Montpellier avait battu La Rochelle, nous serions aussi allés à Lens. » Une situation que le Racing 92 pourrait revivre très prochainement. En effet, si les Ciel-et-Blanc terminent la saison de Top 14 à la troisième ou à la quatrième place, ils ne pourront pas recevoir un barrage à la Paris-La Défense Arena en raison d’un concert d’Elton John prévu aux mêmes dates dans la salle de spectacles francilienne.