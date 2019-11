Racing 92 : Nakarawa mis à pied

Leone Nakarawa est dans le collimateur des dirigeants du Racing 92 ! Le deuxième ligne fidjien de 31 ans est rentré en France avec deux semaines de retard, préférant rester aux Fidji après l’élimination de son équipe dès le premier tour de la Coupe du Monde au Japon (victoire contre la Géorgie, défaites contre l’Australie, l’Uruguay et le pays de Galles). Arrivé lundi dans les Hauts-de-Seine, le Racigman a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour un entretien préalable à une éventuelle sanction, a fait savoir le club de Jacky Lorenzetti ce mardi soir. Arrivé au Racing en 2016, l’ancien joueur des Glasgow Warriors a marqué 23 essais en 86 matchs sous le maillot Ciel et Blanc toutes compétitions confondues. Mais on ne le verra pas ce dimanche pour le choc face aux Saracens, tenants du titre, pour le début de la Champions Cup.