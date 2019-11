Racing 92: Nakarawa est (déjà) rentré aux Fidji

Leone Nakarawa a-t-il atteint un point de non retour avec son club du Racing 92 ? La question mérite d'être posée, après que le deuxième ligne fidjien, de retour cette semaine en France avec deux semaines de retard non justifiées suite à sa participation à la dernière Coupe du monde au Japon (où la nation du Pacifique a été éliminée dès la phase de poules), a été mis à pied dans l'attente d'une prochaine sanction, qui pourrait bien aller jusqu'à un licenciement, si l'on en croit nos confrères du Midi Olympique. Selon le bi-hebdomadaire, Jacky Lorenzetti, le président des Ciel et Blanc auraient bel et bien l'intention de se séparer du champion olympique de rugby à VII. Ce dernier a d'ailleurs préféré... rentrer aussi sec au pays !