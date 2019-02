Racing 92: Machenaud absent 4 à 6 semaines, Vakatawa endeuillé

Comme si déjà les absences des internationaux Camille Chat, Wenceslas Lauret et Fabien Sanconnie, retenus à Marcoussis avec le XV de France, ne suffisaient pas, le Racing 92 sera privé aussi ce dimanche, sur la pelouse de l'Arena (17h), pour le choc de clôture de la 16e journée du Top 14 face au Stade Toulousain, qui sera aussi la répétition du quart de finale de Champions Cup à venir entre les 2 clubs français, de son demi de mêlée Maxime Machenaud et de son trois-quarts centre Virimi Vakatawa. Le premier, sorti sur blessure lors du dernier match contre Lyon, souffre de plusieurs fractures au niveau des lombaires, qui vont le tenir écarté des terrains pour une durée estimée entre 4 et 6 semaines.

Vakatawa quant à lui, alors qu'il aurait pu postuler à un retour en bleu, a été frappé par la disparition de sa maman, décédée aux Fidji ; le joueur a été autorisé par son club à rentrer au pays pour y vivre son deuil auprès de ses proches et assister aux obsèques.