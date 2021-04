Racing 92 : Les réactions de Travers et Chat après la qualification en quarts

Le Racing 92 a fait le job ce dimanche contre Edimbourg, et de quelle manière ! Les Ciel-et-Blanc ont pulvérisé la formation écossaise (56-3) et ainsi validé leur billet pour les quarts de finale de la Champions Cup. A l’issue de la rencontre, malgré des blessures contraignantes pour la fin de la saison, Laurent Travers a analysé la performance de ses joueurs avec le sentiment du travail accompli. « On est satisfaits du contenu, mais ce n'est qu'un huitième de finale. On est contents de pouvoir continuer l'aventure et c'est important de basculer sur la semaine prochaine. On a deux blessés (Chavancy et Bird, ndlr), voire plus (Vakatawa est touché à un genou, ndlr). On savait qu'il fallait d'abord gagner les rucks, car ce qui allait faire la différence, avant de vouloir faire du jeu debout, c'est de casser la défense », a-t-il réagi.

Du positif dans le jeu et dans l’attitude

De son côté, Camille Chat est fier d’avoir vu un groupe soudé sur la pelouse de la Paris-La Défense Arena. Auteur du premier des sept essais de son équipe, le talonneur a également répondu présent pour son plus grand bonheur. « Depuis quelques mois, on ne joue pas les uns pour les autres et, aujourd’hui, on a pris plus de plaisir. Ça fait plaisir de retrouver cette équipe, l’Arena, notre jeu… On a gagné le match étape par étape, sans faire n’importe quoi. On a fait un gros match. J’avais envie de montrer que je peux être présent sur un match international », a-t-il déclaré au micro de beIN SPORTS. Les Racingmen vont désormais préparer leur quart de finale. Comme lors de la saison passée, ils affronteront à ce stade de la compétition une équipe de Top 14, en l’occurrence Bordeaux-Bègles qui a pris le meilleur sur Bristol ce dimanche.