Racing 92 : L'Australien Sivo pour remplacer Thomas ?

Une star du rugby à 13 australien pour remplacer Teddy Thomas ? A en croire le quotidien du pays The Sydney Morning Herald, le Racing 92 aurait choisi le joueur appelé à suppléer son ailier international, annoncé à Toulouse. Et il s'agirait de Maika Sivo (27 ans, 1,86m, 90 kg), le spectaculaire et explosif ailier des Parramatta Eels, connu pour être l'un des cadors de la ligue professionnelle australienne de rugby à 13. Auteur de 37 essais en 46 matchs, Sivo aurait tapé dans l'œil de nombreux clubs de rugby à 15, dont le Racing 92, actuel troisième de Top 14 derrière Toulouse et La Rochelle. D'après les informations du journal australien, les dirigeants du club francilien auraient entamé il y a quelques jours des discussions avec les Eels, et ces discussions auraient très vite avancé, au point de pouvoir très vite aboutir sur l'arrivée de celui qui est présenté de l'autre côté de la planisphère comme le nouveau Semi Radradra, le redoutable centre fidjien passé par Bordeaux et qui fait aujourd'hui les beaux jours du club anglais de Bristol.

Sivo, avant Fickou ?

Peut-être un gros coup en perspective pour le Racing, qui pourrait de surcroît annoncer dans la foulée du transfert de Sivo l'arrivée de Gaël Fickou dans les Hauts-de-Seine. Le trois quarts centre du XV de France qui évolue actuellement non loin de là, au Stade Français Paris, possède encore deux ans de contrat sous les couleurs chères à Max Guazzini. Toutefois, la volonté du club de la capitale d'alléger sa masse salariale pourrait permettre à Fickou de débarquer chez les Bleu ciel et blanc. A ce jour, les discussions seraient moins avancées que celles entre le Racing et les Eels pour Sivo. Il n'empêche que le nouveau nom de l'employeur de l'international français de 26 ans pourrait être très vite officialiser. D'abord, le club présidé par Jacky Lorenzetti devra toutefois faire le ménage lui aussi. Dans ce sens, Simon Zebo pourrait faire ses valises.