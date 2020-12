Racing 92 : La signature d'Emiliano Boffelli va se concrétiser

Le Racing 92 va réaliser un nouveau gros coup. Après avoir attiré cet été l’arrière international australien Kurtley Beale, le club des Hauts-de-Seine a obtenu l’accord d’Emiliano Boffelli. L’international argentin, présent dans le groupe qui a pris part au Rugby Championship durant lequel les Pumas ont battu la Nouvelle-Zélande, devrait rejoinre le Racing 92 dès le début de l’année 2021, selon une information du magazine Midi Olympique. Alors que le joueur des Jaguares, qui était sur le marché des transferts, attirait la convoitise de nombreuses équipes en Europe mais également au Japon, ce sont les Ciel-et-Blanc qui ont obtenu l’accord du natif de Rosario.

De la concurrence au poste d’arrière

La signature du joueur qui a toujours évolué en Argentine, qui est acquise selon Midi Olympique, viendrait ajouter du talent à l’effectif du Racing 92. Arrière de formation mais potentiel demi d’ouverture et trois-quarts centre, Emiliano Boffelli devra gagner sa place dans le XV de départ face à des joueurs comme Simon Zebo, Kurtley Beale et le pur produit du centre de formation du club des Hauts-de-Seine, Louis Dupichot. Le cas échéant, l’Argentin apportera une autre corde à l’arc de l’équipe dirigée par Laurent Travers car Emiliano Boffelli est à même de marquer des pénalités à longue distance, ce qui n’est pas forcément un trait que l’on retrouve dans l’effectif francilien cette saison. Candidat assumé au titre de champion de France et frustré par son échec en finale de la Champions Cup face aux Exeter Chiefs, le club du président Jacky Lorenzetti veut se donner les moyens de ses ambitions.