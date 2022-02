Juan Imhoff a donc bel et bien décidé de jouer la continuité. Ce lundi soir, via son compte Instagram officiel, l'ailier international argentin Juan Imhoff, aujourd'hui âgé de 33 ans et pensionnaire du club du Racing 92 depuis l'année 2011, soit depuis onze ans désormais, a officialisé la prolongation de son contrat en faveur de la formation francilienne, pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2024. Alors que, justement, son bail arrivait à expiration à la fin de cette saison actuellement en cours. Pourtant, ces derniers temps, la tendance était plutôt à un départ du natif de Rosario, à l'issue de cet exercice. Un véritable retournement de situation qui devrait donc forcément réjouir le club, qui occupe actuellement la cinquième place du classement du championnat de France de Top 14, après un total de 18 rencontres déjà disputées. Si le doute semblait persister du côté des dirigeants du club du Racing 92, selon RMC Sport, le joueur, quant à lui, semblait bel et bien désireux de continuer à évoluer au sein de la même formation, à qui il reste donc particulièrement attaché.

Plusieurs départs attendus au Racing 92

Imhoff, qui compte déjà un total de 38 sélections avec les Pumas, va donc rester, contrairement à plusieurs autres de ses coéquipiers. En effet, l'ailier international français Teddy Thomas, aujourd'hui âgé de 28 ans et au club depuis 2014, pourrait bel et bien aller voir ailleurs, à l'issue de cette saison actuellement en cours. Toujours en ce qui concerne les lignes arrières, le demi d'ouverture (ou centre, ou arrière, ou ailier) international australien Kurtley Beale, aujourd'hui âgé de 33 ans et au club depuis 2020, dont le futur retour aux Waratahs est officiel. Devant, on parle du talonneur international français Teddy Baubigny, aujourd'hui âgé de 23 ans et formé au club, du pilier droit français Georges-Henri Colombe, aujourd'hui âgé de 23 ans et professionnel depuis 2017, ou bien encore du troisième ligne français Yoan Tanga, aujourd'hui âgé de 25 ans et au club depuis 2019.