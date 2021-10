Racing 92 : Aucun contact noué avec Jalibert selon Travers

Quelle direction Matthieu Jalibert va-t-il donner à sa carrière ? Le demi d’ouverture international (12 sélections) évolue depuis 2017 sous les couleurs de Bordeaux-Bègles, club au sein duquel il a achevé sa formation. Or, son contrat avec l’UBB arrivant à échéance à l’été 2023, l’avenir du natif de Saint-Germain-en-Laye a récemment fait parler. En effet, selon les informations du magazine Midi Olympique, le demi d’ouverture de 22 ans serait dans le viseur du Racing 92. Le club francilien serait enclin à remplacer Finn Russell, qui était récemment annoncé sur le départ pour le Japon et qui sera également en fin de contrat dans un peu moins de deux ans, par le joueur girondin. Alors que son président Laurent Marti a assuré dans des propos recueillis par Sud-Ouest que prolonger Matthieu Jalibert était un dossier prioritaire, ce dernier a confié à RMC n’avoir « aucun contact avec le Racing 92 ».

Travers : « Je ne peux pas avoir 70 joueurs à disposition »

Alors que le demi d’ouverture girondin n’a pas caché vouloir prendre « le temps de la réflexion » après « avoir lu dans la presse qu’ils étaient intéressés par (son) profil », Laurent Travers est revenu en conférence de presse sur le sujet. « Je peux vous assurer que je n’ai jamais eu Matthieu Jalibert et je ne lui ai pas passé de coup de fil pour quoique ce soit, a déclaré le manager du club francilien à deux jours du déplacement à Clermont en clôture de la 5eme journée du Top 14. Quand je lis certaines choses, j’ai l’impression que tous les joueurs doivent venir au Racing 92. On est heureux que ça fasse parler de nous, mais il y a un salary cap, et je ne peux pas avoir 70 joueurs à disposition. » Valeur montante au poste de demi d’ouverture, Matthieu Jalibert ne peut qu’attirer les convoitises. Dans une époque voyant les transferts apparaître dans le monde du rugby, avec notamment le départ de Cheslin Kolbe de Toulouse vers Toulon, un départ du numéro 10 girondin avant la fin de son engagement.