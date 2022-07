Racing 92 : Après le rugby à XIII, Grace a décidé de passer à XV

Regan Grace a décidé de se mettre dans les pas de Chris Ashton, Lote Tuqiri ou encore Sonny Bill Williams. International gallois en rugby à XIII (6 sélections), le joueur de Saint Helens depuis 2017 a décidé de « changer de code » et de passer au rugby à XV dès cet été. En effet, selon les informations du magazine spécialisé Midi Olympique, le natif de Port Talbot a donné son accord au Racing 92 pour changer de discipline avec un contrat portant sur une année avec une deuxième en option. A 25 ans, celui qui a remporté la prestigieuse Super League à trois reprises avec les Saints (2019, 2020 et 2021) mais également la Challenge Cup en 2021 face à Castleford deux ans après une défaite en finale face aux Warrington Wolves, va donner une nouvelle impulsion à sa carrière dans une discipline bien différente et découvrir le rugby à XV en Top 14.

Grace va rejoindre un club en mouvement

Après 123 matchs en Super League et 72 essais inscrits, Regan Grace va rejoindre un effectif en plein renouvellement. En effet, alors que George-Henri Colombe, Baptiste Pesenti, Yoan Tanga, Maxime Machenaud, Teddy Thomas ou encore Kurtley Beale ont décidé de quitter le club des Hauts-de-Seine, ce dernier a récemment officialisé plusieurs arrivées. Le Gallois va ainsi retrouver dans les lignes arrières franciliennes Warrick Gelant, en provenance des Stormers, mais également le champion olympique de rugby à 7 Asaeli Tuivuaka, qui quitte la formation italienne des Zebre. Ce dernier retrouvera au Racing 92 ses compatriotes Peniami Narisia et Kitione Kamikamica, qui ont tous deux décidé de quitter Brive cet été. Des recrues qui devraient également être prochainement rejointes par un certain Cameron Woki. Le deuxième-ligne ou troisième-ligne de Bordeaux-Bègles est, en effet, annoncé avec insistance chez les Ciel-et-Blanc dès cet été.