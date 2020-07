Pro D2 - Vannes : Le club vannetais enregistre l'arrivée d'Abendanon

C'est un très joli coup effectué par le club de Vannes. En effet, ce samedi soir, le pensionnaire de Pro D2, huitième du classement avant l'interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé, via son compte Facebook officiel, l'arrivée de Nick Abendanon, en provenance de Clermont. En fin de contrat avec la formation auvergnate où il a joué pendant les six dernières saisons, le rugbyman de 33 ans évoluera donc désormais à l'échelon inférieur. Un championnat que l'international anglais (2 sélections) ne connaît pas encore et qu'il s'apprête donc ainsi à découvrir.





Abendanon a cru devoir partir à la retraite

L'arrière anglais a signé un contrat portant sur les deux prochaines saisons, en faveur du Rugby Club Vannetais. A son palmarès, le natif de Bryanston compte notamment un titre de champion de France en 2017 avec l'ASM ainsi que deux Challenges européens, en 2008 avec Bath mais également en 2019 avec Clermont. De plus, Abendanon a également eu la possibilité de disputer deux finales de Coupes d'Europe, à chaque fois avec l'ASM, en 2015 puis en 2017. Enfin, également en 2015, l'arrière anglais avait tout bonnement été élu meilleur joueur européen. Avant de signer au sein du club breton, le rugbyman craignait réellement de devoir arrêter sa carrière professionnelle et partir tout bonnement à la retraite, faute de propositions.