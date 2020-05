Aujourd’hui est venue l’heure de donner le coup de sifflet final. Cette partie je l’avais imaginé belle mais en fait, elle s’est révélée être magnifique.

C'est donc contre Rouen que Rémi Tales aura joué son dernier match. En effet, alors que les saisons de Top 14 et Pro D2 sont arrêtées à cause de la pandémie de coronavirus, l'ouvreur a décidé de mettre un terme à sa carrière à 36 ans. Passé par La Rochelle, Castres et le Racing 92 avant deux dernières saisons chez lui à Mont-de-Marsan, Tales va raccrocher les crampons.« Aujourd’hui est venue l’heure de donner le coup de sifflet final. Cette partie je l’avais imaginé belle mais en fait, elle s’est révélée être magnifique. Le rugby m’a fait évoluer, il a permis au petit garçon que j’étais de devenir un homme. Durant ce match, j’ai rencontré beaucoup d’adversaires, une première mi-temps avec des illusions, des rêves de Brennus des modèles et des guides mais surtout des épaules réconfortantes, des grands frères bienveillants, des éducateurs formateurs de valeurs, des entraîneurs entraînants, des présidents charismatiques. Une deuxième mi-temps avec le goût du travail, du respect, de la fraternité et un ballon, qui monte haut dans le ciel à l’image d’un drop m’a fait m’élever et grandir. Mes poteaux, ma famille qui m’ont fait transformer l’essai, sont les ingrédients de ma réussite. La troisième mi-temps avec des moments de partage, des équipiers devenus amis pour la vie, des voyages, des rencontres. Le coup de sifflet final est maintenant donné, merci à la grande famille du rugby, aux supporters et à tous mes partenaires de route. Donner au rugby tout ce qu’il m’a donné serait prétentieux mais à mon tour de faire la passe ! Merci le rugby », a écrit Tales pour clore ce chapitre.