Pro D2 (J17) : Carcassonne bat Oyonnax dans la douleur

Oyonnax a payé son indiscipline

PRO D2

Tous les Audois se souvenaient de la défaite à domicile la saison dernière. Au moment d'accueillir l'une des meilleures équipes du championnat, les Carcassonnais avaient comme seul but de laver leur honneur et de mettre fin à une série de trois défaites contre Oyonnax. Du côté de l'USO, c'était l'occasion de reprendre la première place de Pro D2 au profit de Perpignan qui reçoit Aurillac vendredi soir.. Benoît Jasmin a rapidement lancé les hostilités dès la troisième minute de jeu après un décalage parfait de Félix Le Bourhis. Un essai transformé par Gilles Bosch qui permettait à l'USC de démarrer parfaitement devant son public. Yohan Le Bourhis a ouvert le compteur oyonnaxien sur pénalité et semblait, à l'image de son équipe, parti pour contester ses adversaires du soir. Seulement, le carton jaune écopé par Josh Tyrell pour un plaquage haut peu après le quart d'heure de jeu n'a pas aidé à rivaliser avec une équipe en supériorité sur le pré.Après deux pénalités inscrites par Bosch, Oyonnax a lancé sa remontée grâce à Aurélien Callandret à la conclusion d'une action en solitaire. La transformation de Le Bourhis permettait à l'USO de tenir tête à Carcassonne à la pause (13-13) et d'espérer décrocher quelque chose de ce déplacement.. Hoani Tui a laissé ses partenaires à quatorze après de nombreuses fautes et Carcassonne a pu profiter des espaces dans la défense adverse pour marquer par l'intermédiaire de Manu Taulango Vaka. Les Audois ont repris les commandes de la partie à moins d'un quart d'heure de la fin et sont parvenus à conserver le score pour signer une précieuse victoire qui leur permet de se rapprocher du top 6. Oyonnax connait une troisième défaite en quatre rencontres et pourrait perdre une nouvelle place au classement à l'issue de cette journée.Tous les résultats de la 17eme journéeLe classement après la 17eme journée