Pro D2 - Agen : Barrington et Olmstead ont signé

Olmstead connait la Pro D2

Agen ne chôme pas. Une semaine après la fin de saison qui l’a vu terminer 13eme de Pro D2, le SUA a annoncé ce samedi deux nouvelles recrues. Les quatrième et cinquième arrivées en l’espace de trois jours, après Théo Sauzaret, Mike Sosene-Feagai et Théo Belan. Désormais, ce sont le pilier anglais Richard Barrington et le deuxième ligne canadien Evan Olmstead qui se sont engagés en faveur du club lot-et-garonnais,. Le premier, âgé de 31 ans, arrive avec un CV bien rempli.« Souhaitant connaitre une expérience en France, le joueur de 32 ans a choisi le SUA LG pour découvrir un nouveau championnat », se réjouit son nouvel employeur via un communiqué.Le deuxième ligne a participé à la promotion du BO en Top 14 à l’issue de la saison dernière et joué 24 matchs toutes compétitions confondues sur l’exercice en cours. N’ayant pas su éviter la descente, le club biarrot retrouvera donc son désormais ex-joueur la saison prochaine dans l’antichambre du Top 14. Le joueur (1,96 m et 99 kg) a déjà connu plusieurs expériences à l’étranger dans sa carrière. Parti du Canada en 2013, il a officié en Australie avec Parramatta, en Angleterre du côté des London Scottish et des Newcastle Falcons, mais aussi en Nouvelle-Zélande à Auckland, avant de revenir à Newcastle puis de s'engager à Biarritz.