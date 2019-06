Pour Novès, "le Stade a de grandes chances d'aller au bout" 

"Je n'ai vécu que des demi-finales et une seule fois un quart de finale pour ma part quand j'étais au club." On ne changera pas Guy Novès qui, de sa stature d'éternel commandeur du Stade Toulousain, ne peut s'empêcher de rappeler ses glorieux états de service, lorsque nos confrères de France Bleu l'interrogent sur le retour du club de la Ville Rose, opposé à La Rochelle samedi, à Bordeaux (21h), dans le dernier carré du Top 14.

L'ex-sélectionneur du XV de France ne s'en réjouit pas moins : "De revoir le Stade Toulousain à ce niveau, ça me fait plaisir. Surtout qu'il y a eu aussi une demie de Coupe d'Europe. C'est vraiment un parcours fantastique." Mais Novès prévient : "C'est une compétition différente qui débute. La phase finale, ce sont des matches qu'on ne peut pas aborder avec le même enthousiasme que celui qu'on peut avoir tout au long de l'année. A l'époque, le Stade était comme un caméléon qui changeait de peau au moment des phases finales. J'espère que ces jeunes joueurs, pour la plupart, sauront se mettre à ce niveau-là." Même si à ses yeux Toulouse "doit garder cette envie de jouer".

Favoris les joueurs d'Ugo Mola ? "Quand on est coach ou joueur, on n'aime pas être qualifié de favori. On essaie de se cacher mais les performances de cette équipe sont fantastiques. En Top 14, j'ose dire que le Stade a de grandes chances d'aller au bout mais attention parce que la phase finale c'est vraiment particulier."