Pollard à Montpellier, Steyn quitte Paris et le remplace aux Bulls 

Un Springbok en remplace un autre. Les Blue Bulls de Pretoria, après avoir officialisé ce mardi le départ de leur ouvreur et buteur international Handre Pollard (25 ans, 38 sélections), appelé à rejoindre après la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) le club de Montpellier moyennant, selon la presse sud-africaine un salaire annuel de... 1,25 M d'euros, annoncent le retour du Parisien Morné Steyn (34 ans, 66 sélections), sacré champion de France en 2015 avec le Stade Français qu'il avait rejoint 2 ans plus tôt, en 2013, en provenance... des Bulls. Si Pollard y a évolué durant 6 saisons, Steyn, meilleur buteur de l'histoire de la franchise, l'y avait précédé de 2005 à 2013.

Morne Steyn to return to old stomping ground.



The Vodacom Blue Bulls Company (Pty) Ltd is pleased to confirm that Morne Steyn will re-join the Vodacom Bulls for the 2020 Vodacom Super Rugby season.https://t.co/rHxjzKTtIq pic.twitter.com/fIONrdj2o0