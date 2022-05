Perpignan : Sorti face à Castres, Jaminet espère pouvoir terminer la saison

Terrible pour @melvynjaminet ! 🥺

Jaminet : « Ça n'a pas l'air trop grave »

C’est une des images de la victoire de Castres sur Perpignan ce dimanche. Dès la 2eme minute, à la suite d’une chandelle allumée par Benjamin Urdapilleta, Melvyn Jaminet s’est blessé au genou gauche à la réception de la balle. Après avoir reçu des soins sur la pelouse du Stade Pierre-Fabre, l’arrière international de l’USAP s’est résolu à céder sa place à Bautista Delguy. Le futur joueur du Stade Toulousain a ainsi vu sa formation céder face aux Castrais et se mettre en position délicate dans la course au maintien, avec trois points de retard sur Brive avant la dernière journée qui verra le club catalan recevoir Bordeaux-Bègles quand les Brivistes se rendront au Stade Jean-Bouin pour y affronter le Stade Français Paris. Une dernière sortie cette saison, programmée le 5 juin prochain, que l’USAP espère aborder avec l’ensemble de ses forces vives, dont Melvyn Jaminet.A l’issue de la rencontre, interrogé au micro de Canal+, l’arrière du XV de France a tenté de se montrer rassurant vis-à-vis de ses supporters. « Je suis mal retombé. Je pense que c'est une hyperextension. On n'a pas voulu prendre de risques, a confié le joueur de 22 ans. D'après les premiers diagnostics, ça n'a pas l'air trop grave. » Toutefois, l’arrière du club catalan compte faire un point sur l’état de son genou gauche avant de se tourner vers le duel face à l’UBB dans deux semaines. « On va faire des examens approfondis demain (lundi), a ajouté Melvyn Jaminet. J'espère que ce n'était pas mon dernier match avec l’USAP. » Figure de proue du club catalan, qui a retrouvé le Top 14 cette saison après deux ans passés en Pro D2, l’arrière international entend bien aider le club qui l’a lancé dans le grand bain à se maintenir dans l’élite du rugby professionnel français.