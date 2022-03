Perpignan : Jaminet un peu plus proche de Toulouse ?

Toulouse confirme son intérêt pour Jaminet

De nouvelles révélations dans le dossier Melvyn Jaminet. L’arrière de Perpignan, monté en Top 14 l’été dernier, est annoncé depuis plusieurs mois du côté du Stade Toulousain, champion de France et d’Europe en titre. Une piste qui prend un peu plus d’épaisseur selon les dernières informations du quotidien local L’Indépendant, qui annonce ce dimanche dans ses colonnes que « l'arrière international (11 sélections) de l'USAP a envoyé son courrier au président François Rivière juste avant le Tournoi des 6 Nations » pour faire valoir son droit de sortie. Par cette démarche, le joueur de 22 ans, lié aux Sang-et-Or jusqu’en 2024, demande ainsi à être libéré de ses deux années restantes de contrat en échange d'une indemnité de départ, laquelle n’est pas encore connue.C’est là qu’un éventuel départ au Stade Toulousain se précise. Toujours selon L’Indépendant, Didier Lacroix, président des Rouge-et-Noir, confirme la volonté de son club de rapatrier à l’intersaison l’un des grands artisans du Grand Chelem récemment réalisé par le XV de France. « Jaminet est un très grand joueur qui a éclos il y a peu de mois. Il fait l’objet de beaucoup de sollicitations. Que sera sa décision à la fin de la saison ? Je ne la connais pas», révélait François Rivière il y a deux semaines au même quotidien local. En peu de temps, la donne semble avoir bien changé et de nouvelles indications sur l’avenir du désiré Melvyn Jaminet pourraient voir le jour dans les prochaines semaines. Ses statistiques sur l’exercice en cours parlent pour lui. Toujours titularisé sur les 17 matchs auxquels il a pris part, le natif de Hyères a notamment terminé deuxième meilleur réalisateur du dernier Tournoi des 6 Nations, avec 52 points au compteur.