Perpignan : Jaminet annoncé à Toulouse, le président de l'USAP dément et pousse un nouveau coup de gueule

Jaminet à Toulouse l'année prochaine ? Le président de Perpignan pousse un nouveau coup de gueule et dément. Pour beaucoup de spécialistes, il ne fait plus aucun doute que Melvyn Jaminet (22 ans) quittera la Catalogne à l'intersaison pour mettre le cap sur la Ville Rose. Ce jeudi encore, de nombreux quotidiens évoquent l'arrivée la saison prochaine du jeune arrière de Perpignan chez les champions de France et d'Europe en dépit du contrat qui lie le héros (23 points marqués ce jour-là) de la victoire historique du XV de France du 13 juillet dernier en Australie à l'USAP jusqu'en 2024. La Dépêche du Midi assure même qu'un accord a déjà été trouvé entre les deux clubs pour que le grand espoir du rugby français, élu lundi révélation et meilleur joueur de Pro D2 de la saison lors de la Nuit du Rugby, soit libéré de manière anticipée de son contrat et puisse rejoindre le Stade Toulousain dès la saison prochaine, après avoir néanmoins terminé l'exercice en cours sous les couleurs perpignanaises.

Rivière : "Ces rumeurs sont au mieux non informées, au pire mal intentionnées"

Des informations qui ont fait bondir de son fauteuil le président de l'USP François Rivière, lassé d'entendre tout et n'importe quoi, d'après lui, au sujet de son jeune international français (3 sélections) et surtout furieux en lisant dans certaines colonnes que tout est déjà bouclé à propos du transfert de Jaminet chez les Rouge et Noir, lui qui avait déjà tapé du poing sur la table dans ce sens deux semaines plus tôt. "J’en ai ras le bol, peste l'homme fort du club catalan au micro de nos confrères de RMC Sport. Je suis déjà intervenu voilà quinze jours dans un communiqué de presse pour qu’on laisse Melvyn se concentrer sur sa saison. Il a signé à l’USAP. Si un jour, il voit les choses différemment, on verra bien. Mais ce n’est pas le sujet du moment, ce n’est pas d’actualité. On verra bien dans quelques mois ou dans quelques années s’il souhaite donner un tournant différent à sa carrière. Toutes ces rumeurs qui consistent à essayer de dire que c’est fait sont au mieux non informées, au pire mal intentionnées. " Jaminet, qui intéresse également le Racing 92, et Toulouse, ce n'est donc pas encore acté. En tout cas, à en croire son président.