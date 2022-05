Perpignan : Galletier quitte Montpellier et s'engage jusqu'en 2024

Galletier veut rebondir à Perpignan

Kélian Galletier a décidé de donner une autre impulsion à sa carrière. Le troisième-ligne de 30 ans, natif de la préfecture de l’Hérault, ne portera plus les couleurs du MHR au terme de la saison 2021-2022. Formé au Pic-Saint-Loup avant d’intégrer le centre de formation du club héraultais en 2006, Kélian Galletier a fait ses débuts avec les Cistes en 2011 avec 178 matchs à son compteur pour quatorze essais. Une progression qui lui a permis de porter le maillot du XV de France lors d’une tournée en Argentine à l’été 2016. Dans un communiqué publié ce mercredi, le MHR a confirmé que « Kélian Galletier a pris la décision de quitter le MHR à la fin de la saison pour se lancer dans un nouveau challenge » et lui souhaite « une bonne continuation pour la suite de sa carrière ainsi qu'une belle fin de saison ». Une suite de carrière dont les contours n’ont pas tardé à être confirmés.En effet, quelques heures après la communication du club héraultais, c’est Perpignan qui a officialisé la signature de Kélian Galletier pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024. Le club catalan assure que sa recrue « souhaite relever un nouveau défi et un projet ambitieux afin de donner une nouvelle impulsion à sa carrière ». Directeur général de l’USAP, Bruno Rolland assure que « Kélian coche plusieurs cases par rapport aux profils recherchés », présentant le joueur de 30 ans comme « un joueur avec un niveau confirmé, international et avec une solide expérience en Top 14 ». La signature de Kélian Galletier intervient alors que Damien Chouly a récemment annoncé son départ à la retraite au terme de la saison. En effet, le natif de Montpellier est décrit comme un joueur « capable de suppléer le départ de Damien Chouly et avec des qualités humaines qui correspondent aux joueurs que nous souhaitons à l’USAP ».