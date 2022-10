Pays de Galles : Biggar hésite entre les clubs français, japonais et gallois

Biggar : "Les saisons sont longues et les matchs épuisants en France"

Son ami lui conseille le Japon

Après cinq saisons à Northampton, Dan Biggar va quitter les Saints, qui ont de gros problèmes financiers, à la fin de l’exercice 2022-23. L’annonce a été faite il y a quelques jours, et le suspense réside désormais dans le fait de connaitre le futur club de l’emblématique ouvreur du pays de Galles (102 sélections depuis 2008), qui fêtera ses 33 ans ce dimanche. Et l’ancien joueur des Ospreys ne fait pas de mystères : ce sera au Japon, en France, ou au Pays de Galles. « Je n'exclus rien, mais ce doit être la bonne décision pour moi et aussi pour ma famille. J'ai deux jeunes garçons et une femme et je dois penser à eux, donc ce n'est pas aussi simple que de prendre la bonne décision pour vous-même et du point de vue du rugby.Donc, être plus proche de chez moi serait une grande chose. Au pays de Galles, je serais plus familier en termes de connaissance des joueurs et des entraîneurs. Ce serait pratique d'un point de vue familial, mais nous avons également parlé en famille d'avoir une aventure à l’étranger. Parce qu'on sait déjà où on va s'installer qu'on va s'installer au pays de Galles quand le rugby sera terminé. »Si ce n’est pas le pays de Galles, le Japon ou la France pourraient-ils être ses nouveaux points de chute ? « D'un point de vue personnel, je suis assez ouvert pour voir différentes parties du monde, différentes cultures. Les saisons en France ont tendance à durer un peu plus longtemps avec beaucoup de matchs difficiles et épuisants et beaucoup de voyages. Mais vous êtes plus proche si vous avez besoin de retourner au pays de Galles. C'est beaucoup plus facile que si vous êtes à Tokyo ou ailleurs. J’ai adoré le Japon quand j'étais là-bas pour la Coupe du Monde 2019 et je pense que la chose importante à dire est qu'en 2019, nous étions dans les meilleurs hôtels, nous avions des plats cuisinés pour nous quatre fois par jour, nous avions des bus et traducteurs. Mais je ne me fais pas d'illusions sur le fait que si j’y vais, ce ne sera pas aussi simple que ça. Vous devez encore faire votre lessive, vos courses, trouver des écoles... Mais c’est le jeu.. Quand ils s'assoient et terminent leur carrière, dire que vous avez vécu peut-être en France, peut-être à Tokyo ou ailleurs, c'est une chose vraiment cool à dire.L’avenir de Dan Biggar préoccupe tout le pays de Galles et son ancien entraîneur aux Ospreys et désormais ami proche Sean Holley a également son avis sur la question. « Je lui conseille d'aller au Japon, car il pourrait jouer moins de matchs, avoir une expérience culturelle avec sa famille.Connaissant Daniel, il pourrait finir par aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Major League Rugby en Amérique. Quoi qu'il en soit, il le mérite. » D’ici quelques mois, on devrait en savoir plus…