Pau : Un trio nommé pour remplacer Godignon et Manca

Un trio désormais aux manettes à Pau

La défaite à Castres ce dimanche était celle de trop. Par l’intermédiaire d’un communiqué, les dirigeants de la Section Paloise ont annoncé que le crédit des co-managers Nicolas Godignon et Frédéric Manca était arrivé à expiration. Systématiquement battus lors de leurs six dernières sorties en Top 14, les Béarnais ont petit-à-petit reculé dans la hiérarchie du championnat et, après onze matchs disputés, pointent à la dixième place avec seulement trois points de retard sur Brive, actuel barragiste. Alors que Pau va entamer ce samedi face aux Worcester Warriors sa campagne en Challenge Cup, les dirigeants du club ont décidé de remodeler le staff technique dans le but de provoquer un électrochoc.Pour remplacer le duo formé de Nicolas Godignon, en poste depuis la saison dernière, et Frédéric Manca, présent dans le staff depuis 2014, les dirigeants de la Section Paloise ont décidé de faire confiance à un trio. « La préparation et l’encadrement du match Section-Worcester de samedi en Challenge Cup sera assurée par le trio d’entraîneurs Thomas Domingo, Geoffrey Lanne-Petit et Paul Tito », annoncent ces derniers dans un communiqué. Un staff qui semble intérimaire même si « aucun autre commentaire ne sera fait sur le sujet par le club et ses acteurs pour le moment, l’heure est à la mobilisation autour du sportif pour retrouver une dynamique positive », ajoute la Section Paloise dans ce communiqué. Alors qu’un tel changement s’est avéré sans effet du côté d’Agen, les supporters béarnais doivent espérer qu’il n’en sera pas de même dans les semaines à venir.