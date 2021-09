Pau : Tagitagivalu suspendu trois semaines

Une sanction réduite

La LNR ne rigole pas avec les plaquages mal maîtrisés, quand ils ne sont pas délibérément violents. Lekima Tagitagivalu en a fait à son tour l'amère expérience mercredi.Le Fidjien devra donc patienter jusqu'au dimanche 3 octobre pour retrouver les pelouses du Top 14. La Section n'ayant aucun match de prévu ce jour-là (les Palois se déplaceront à Perpignan le samedi 2 octobre pour le compte de la 5eme journée de championnat), TagitagivaluLe troisième ligne de 25 ans avait été exclu le 11 septembre dernier lors du match entre Pau et Lyon dans le Béarn (victoire 21-17 des Palois) pour un plaquage épaule en avant qui avait trouvé sur sa route de manière extrêmement dangereuse le visage de l'ailier lyonnais Xavier Mignot.et avait manqué le match de la semaine dernière à Brive (victoire 30-13 des Corréziens). Tagitagivalu espérait pouvoir convaincre les membres de la commission de discipline, mercredi matin, de la non-intentionalité de son geste. Les décideurs ont entendu le discours du Palois, sans pour autant l'excuser.La sanction, plus lourde initialement, a toutefois été réduite "après prise en compte des circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité, casier disciplinaire vierge, conduite avant et pendant l’audience, expression de remords)". Pas sûr que cela consolera pour autant vraiment l'intéressé.