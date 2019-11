Pau : Stanley pas prolongé

Benson Stanley ne portera plus le maillot de la Section Paloise. Arrivé en 2017 dans le Béarn et prolongé en juillet dernier en tant que joker Coupe du Monde, le centre (ou ailier) néo-zélandais de 35 ans arrivait en fin de contrat dimanche dernier, et il n’a pas été prolongé. « La bonne gestion du club le contraint à ne pas pouvoir proposer la prolongation de Benson Stanley jusqu’à la fin de la saison. Il s’agit d’un choix humain et sportif difficile mais réaliste et responsable. La Section tient à faire preuve de la plus grande rigueur budgétaire. Aussi regrettable soit-il, il s’agit d’un choix de raison. Le club salue l’immense carrière de Benson et son engagement sans faille à ses côtés et souhaite garder son talent technique et son sens de la transmission de ce sport au service du club ou de ses structures sportives partenaires », fait savoir le club palois, actuel troisième de Top 14. Stanley aura donc porté le maillot de Pau à 40 reprises en Top 14 (3 essais) et 8 en Challenge Cup (2 essais).