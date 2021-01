Pau : Piqueronies, manager pour les trois prochaines saisons

Piqueronies : « Un immense défi »



La Section officialise la nomination de Sébastien Piqueronies en tant que Manager pour les trois prochaines saisons

— SectionPaloise (@SectionPaloise) January 28, 2021

Le responsable de la filière jeunes de la Fédération française de rugby (FFR)Liste où apparaissait également le nom de l'ancien entraîneur de La Rochelle et de Montpellier et ancien international Xavier Garbajosa, limogé par le MHR au début du mois et qui faisait figure de concurrent numéro 1 pour Piqueronies, d'autant qu'il avait déjà été approché par Pau il y a deux ans.Une arrivée qui n'aurait pas pu intervenir sans la collaboration du président de la FFR Bernard Laporte. Après avoir annoncé la (bonne) nouvelle, Pau s'est d'ailleurs empressé dePiqueronies, qui aura, pour reprendre les termes du communiqué officiel, « la responsabilité de piloter le projet sportif de la Section, entouré de Thomas Domingo, Paul Tito et Geoffrey Lanne-Petit »,Le 10 décembre dernier, le tandem composé de Nicolas Godignon et Frédéric Manca avait été invité à prendre du recul par Bernard Pontneau après une série de six défaites de rang pour l'équipe première en Top 14. Le président de la Section ne s'était pas affolé pour autant dans sa quête de leur(s) successeur(s), le dirigeant préférant mûrir sa réflexion avant de placer ses pions, histoire surtout de ne pas faire le mauvais choix une nouvelle fois.« Avec Sébastien, nous faisons le choix d’un homme aux convictions rugbystiques fortes, d’un bâtisseur imprégné de la culture de la gagne pour nous faire passer un cap. Sébastien Piqueronies est la personne la plus à même de porter notre ambition tout en donnant du sens à notre construction orientée sur la formation. » « C’est un immense défi et j’ai hâte de construire avec et pour la Section », apprécie parallèlement l'heureux élu, attendu un peu comme le messie dans le Béarn, où il tentera de démontrer qu'il est à la hauteur du défi proposé.