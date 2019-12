Pau : Les réactions d'Antoine Hastoy et Frédéric Manca

Antoine Hastoy (demi d’ouverture de Pau) :

« Je suis vraiment énervé. Sortir d’un match comme ça avec le bonus défensif ne me satisfait pas du tout, et c’est le cas de toute l’équipe. Il va falloir repartir de l’avant. Je ne dis pas qu’on a fait un match parfait, mais je ne pense pas qu’on soit les seuls non plus. C’est vraiment frustrant. On perd le match aussi sur notre touche, mais il faut garder confiance là-dessus, passer à autre chose, profiter des fêtes et revenir bien. On les avait mis la tête sous l’eau en première mi-temps, on est à 5m de leur ligne et on prend un essai trois minutes après, et on leur redonne un peu confiance. On doit être plus tueur sur ce genre d’actions. C’est énorme de jouer avec un joueur comme Ben Smith, c’est une star du rugby mondial, c’est top, il va beaucoup nous apporter. Son carton rouge, je ne sais pas quoi en dire. »



Frédéric Manca (entraîneur des arrières)

« On est déçu, parce qu’on commence bien le match, on prend le score, mais on a vingt minutes dures en seconde mi-temps, avec un carton rouge à la clé. On a manqué de précision sur la conquête pour pouvoir s’imposer à l’extérieur. Malgré tout, on a vu une belle réaction d’équipe pour aller arracher ce bonus défensif, et essayer de mettre la pression pour l’emporter à la fin. Ça n’a pas suffi. On s’est mis à douter sur nos capacités à être bon en conquête, et le match a basculé à ce moment-là. L’impact du vent a été assez important même s’il s’est un peu atténué en seconde mi-temps. Il était tourbillonnant, ce n’était pas facile. On est un peu triste pour Ben Smith, car c’est un fait de match et il n’y a aucune volonté de mettre le coude dans la gorge du joueur. Mais en première mi-temps, ou même sur l’action où il prend le carton, il nous a montré le joueur que c’est. On est frustré, car on n’a pas eu toutes les munitions qu’on aurait aimé avoir. L’important, c’est de vite basculer. On reçoit le dauphin au Hameau, on sait à quoi s’attendre. Mais il y a beaucoup de positif à retirer de l’état d’esprit des garçons, malgré la défaite. »