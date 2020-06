Pau : Les quatre premières recrues officialisées

🏉 Saison 20-21 : 4️⃣ premières recrues !

Philip et Manu arrivent du Super Rugby

Les arrivées sont lancées du côté de Pau. Après avoir notamment perdu Dominiko Waqaniburotu, Ben Smith ou encore Tom Taylor, la Section a démarré en fanfare son recrutement en vue de la saison 2020-2021 avec pas moins de quatre signatures annoncées ce vendredi. International des moins de 20 ans, le trois-quarts Eliott Roudil quitte La Rochelle après sept saisons pour signer avec Pau jusqu’en juin 2022. Une ligne de trois-quarts qui tient un autre renfort en la personne d’Aminiasi Tuimaba, qui s’est engagé pour une seule saison. International fidjien en rugby à 7, le joueur de 25 ans arrive avec le statut de deuxième meilleur marqueur du Circuit Mondial lors de la saison 2018-2019 et, surtout, des caractéristiques de vitesse et d’agilité qui seront un argument de plus pour l’attaque béarnaise.Au centre, la Section Paloise a frappé fort en attirant Tumua Manu. Le joueur de 27 ans a porté successivement les couleurs des Auckland Blues puis des Waikato Chiefs dans le principal championnat de l’hémisphère sud. Le Samoan s’est engagé pour les deux prochaines saisons soit jusqu’en juin 2022 mais son arrivée sera toutefois décalée par la conclusion retardée de la saison de Super Rugby. La dernière recrue arrive également des antipodes en la personne de Matt Philip. Le deuxième-ligne international australien (3 sélections) évolue depuis trois saisons avec les Melbourne Rebels en Super Rugby et, à 26 ans, a décidé de rejoindre le Top 14 pour la saison 2020-2021. La date de son arrivée dans le Béarn sera liée à une éventuelle sélection avec l’Australie pour la tournée d’automne. Dans son communiqué, la Section Paloise précise que ce recrutement entre dans le cadre de l’effort financier demandé aux joueurs pour permettre au club de traverser au mieux la crise actuelle.