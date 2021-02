Pau : La Section officialise le départ de Conrad Smith

ℹ️ Conrad Smith et la Section ont convenu d’un parfait accord de l’arrêt de sa mission de Directeur du Développement et de la Formation 👉 https://t.co/VPY3cXH8DX #EnVertEtContreTous #GreenTeamSection pic.twitter.com/nTK07P20DV

Smith entend aider Pau depuis la Nouvelle-Zélande

La reconversion de Conrad Smith à Pau se termine prématurément. Champion du monde 2011 et 2015 avec les All Blacks, le trois-quarts centre avait décidé de conclure sa carrière de joueur à Pau, club au sein duquel il a évolué entre 2015 et 2018. A cette date, l’ancien joueur des Hurricanes a intégré le staff technique dans un rôle d’entraîneur de la défense avant de prendre plus de responsabilités comme directeur du développement et de la formation de la Section Paloise. Toutefois, par l’intermédiaire d’un communiqué, le club béarnais a confirmé que Conrad Smith quitte ses fonctions en raison de l’impossibilité pour lui de quitter la Nouvelle-Zélande en raison de règles sanitaires locales qui « ne permettaient pas un retour en France dans des conditions normales ». Une séparation qui s’effectue en bons termes, le club saluant la « relation sincère et franche » les liant, le joueur ayant « indéniablement marqué son passage au club de sa grande classe, son professionnalisme et sa bonne humeur permanente ».Toutefois, si Conrad Smith n’a désormais plus de fonction officielle au sein de la Section Paloise, l’ancien international néo-zélandais (94 sélections) restera attaché au club. « Cette décision est difficile à prendre, mais elle s'impose au regard du contexte sanitaire et de ma situation personnelle, a déclaré l’ancien joueur dans un communiqué. Je reste profondément attaché à ce club et je ne retiens que du positif de mes six années passées à la Section. » Des liens qui resteront fort puisque Conrad Smith va continuer de collaborer avec le club sur « des missions ciblées en Nouvelle-Zélande ». « Je continuerai à la servir différemment et je resterai son premier supporter en Nouvelle-Zélande, ajoute l’ancien trois-quarts centre. J'espère pouvoir revenir bientôt en Béarn et accompagner de nouveau la Section. » Avec le départ de Conrad Smith, le club palois va devoir s’atteler à la mise en place d’une nouvelle organisation, que ce dernier assure être « construite en étroite collaboration avec le nouveau manager Sébastien Piqueronies », qui a récemment accepté de prendre en main les destinées de la Section Paloise à compter de la saison prochaine.