Pau: La Section fait son marché à Brive

Le demi de mêlée Samuel Marques et le 3e ligne Dominiko Waqaniburotu joueront bien en Top 14 la saison prochaine, mais ce ne sera pas sous le maillot du CA Brive Corrèze, vainqueur dimanche du barrage d'accession face à Grenoble (28-22).

C'est à 30 ans un retour pour le premier qui avait déjà porté les couleurs paloises de 2014 à 2016 ; cet artisan de la remontée du club béarnais dans l'élite s'engage pour 2 ans. "Revenir à la Section est une belle opportunité, c’est mon club de coeur, là où j’ai fait mes premiers matchs. C’est important pour moi", a-t-il réagi à l'annonce de sa signature. Le second, fidèle au CAB durant 7 saisons, s'engage pour un an seulement. Waqaniburotu (33 ans, 43 sélections), après avoir déjà pris part à 2 phases finales de Coupe du monde, figure encore dans le groupe fidjien élargi pour le Mondial au Japon (20 sept.-2 nov.).

Marques et Waqaniburotu sont les 5e et 6e recrues de la Section, après Denis Marchois (2e ligne), Alexandre Dumoulin (centre), Siegfried Fisi'Ihoi (pilier gauche) et Luke Whitelock (3e ligne).