Pau: Du jamais vu depuis 17 ans !

La Section Paloise ne s'était plus imposée sur la pelouse de Clermont depuis 17 ans ! Un exploit réédité ce samedi, sur la pelouse du Marcel-Michelin (28-37), où une nouvelle génération de Béarnais a porté haut les couleurs du club du Sud-Ouest.

Une performance qui doit beaucoup au retour d'un certain Colin Slade, l'ancien All Blacks, crédité d'un énorme match avec 20 points à son actif, dont un essai décisif sur interception dès le retour des vestiaires pour conforter l'avantage pris à la pause par ses coéquipiers. "On s'est concentré sur nous, je pense. Quand vous jouez Clermont, vous pouvez être intimidés, a commenté le champion du monde au micro de Canal+. En regardant l'équipe, ils sont toujours très forts. Donc on s'est concentré sur nous et ça a très bien fonctionné ce soir (samedi). Je suis très fier, très fier des mecs. Ce n'était pas facile de venir ici et de gagner, donc je suis très heureux, a-t-il avoué.

Pau pointait samedi soir sur le podium de ce début de saison du Top 14 (3e).