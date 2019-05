Pau: Domingo annonce sa retraite

'Vachette' rentre à l'herbage : le pilier international Thomas Domingo (33 ans, 36 sélections), dont c'était le surnom, a annoncé mercredi sa retraite à la fin de la saison. Il reste donc au Palois 2 matches de Top 14 à jouer avant de raccrocher.

L'ancien Clermontois, qui a débuté en 2006 et accompli l'essentiel de sa carrière sous le maillot de l'ASM avec laquelle il a remporté ses 2 Boucliers de Brennus (2010, 2017), a publié un long message sur son compte Twitter qu'il débute ainsi, prenant soudain conscience que le temps a passé bien vite : "26 ans et oui déjà 26 ans que j’ai mis ma première paire de crampons et touché mon premier ballon ovale." Une lettre où il remercie aussi tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de ce parcours. Et que Domingo conclut ainsi : "Il me reste encore 2 matchs pour en profiter et je compte bien terminer cela comme il se doit !!! Je vous dis à très bientôt, car je ne vais pas trop m’éloigner des terrains."

Une manière de se projeter déjà sur une reconversion actée au sein de l'encadrement de la Section rejointe il y a 2 ans ; le natif de Tulle va ainsi endosser un rôle de consultant auprès des avants de l'équipe première et interviendra également chez les jeunes du club tout en préparant son diplôme d'entraîneur.