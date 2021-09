Pau : Départ en fin de saison pour Hastoy, attendu à La Rochelle

Direction La Rochelle pour Hastoy

Antoine Hastoy va changer de casaque. Présent à la Section Paloise depuis onze saisons, le demi d’ouverture de 24 ans a décidé de donner une nouvelle direction à sa carrière. En effet, le club béarnais a confirmé ce mardi via un communiqué le départ du joueur à l’issue de la saison. « Cette saison sera ma dernière avec la Section. Cette décision a été difficile à prendre et j’espère qu’elle sera comprise de tous, a déclaré Antoine Hastoy dans ce communiqué. Le club m’a beaucoup apporté et le projet engagé doit permettre de porter plus haut les couleurs de la Section en Top 14. Aujourd’hui, après 11 années au club, je ressens le besoin d’un autre défi et pour franchir ce nouveau cap, il me faut sortir de ma zone de confort. » Une annonce qui intervient alors que le natif de Bayonne est encore sous contrat avec la Section Paloise jusqu’à l’été 2023, avec une clause de sortie qui lui permet de partir de manière anticipée.Entraîneur de Pau, Sébastien Piqueronies ne cache pas sa déception de perdre un talent comme celui d’Antoine Hastoy mais assure respecter le choix de son joueur. « Nous attendions une décision rapide de sa part afin de construire et alimenter le projet de demain, a ajouté le technicien dans un communiqué. Nous ne doutons pas une seconde de son implication et de sa détermination à contribuer à faire grandir notre projet tout au long des dix mois devant nous. Les mouvements de joueurs font partie de la vie d’un club. » La prochaine étape de la carrière d’Antoine Hastoy sera La Rochelle. Selon les informations de RMC Sport, un accord a d’ores-et-déjà été trouvé entre le demi d’ouverture et les Maritimes pour un contrat qui devrait porter sur les trois prochaines saisons. Avec Ihaia West et Jules Plisson qui arrivent tous deux en fin de contrat, le Stade Rochelais se prépare à aborder la saison prochaine avec une paire de numéros 10 remodelée. En effet, le nom d’Antoine Gibert revient en boucle autour du club charentais pour rejoindre Antoine Hastoy.