Pau : Départ confirmé pour Dan Malafosse

Communiqué

La Section Paloise Béarn Pyrénées et Dan Malafosse ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration dès ce jour.



En recherche de temps de jeu, le club adresse ses encouragements à Dan Malafosse pour la suite de sa carrière et ses futurs projets.



— Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) December 30, 2019

Malafosse en route vers Brive

Arrivé à Pau à l’été 2018 après deux saisons en Pro D2 sous les couleurs de Mont-de-Marsan, Dan Malafosse va quitter le Béarn. En effet, par voie de communiqué, la Section Paloise a confirmé que le deuxième-ligne et son club « ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration ». Arrivé alors que Simon Mannix était à la tête du club palois, l’ancien joueur d’Angoulême n’entre pas dans les plans du staff mené par Nicolas Godignon avec sept matchs de Top 14, pour deux titularisations, dont un seul à Lyon cette saison et deux matchs de Challenge Cup à son actif sous les couleurs béarnaises.Cette décision a été prise car Dan Malafosse, qui était sous contrat avec le club béarnais jusqu’en juin 2021, est « en recherche de temps de jeu » et la Section Paloise lui « adresse ses encouragements pour la suite de sa carrière et ses futurs projets ». Une carrière qui devrait très prochainement se poursuivre du côté de la Corrèze, dans son club formateur. En effet, selon le quotidien Sud-Ouest, les contacts seraient avancés avec Brive dans un rôle de joker médical afin de renforcer un secteur de jeu dans lequel le club corrézien est relativement démuni.