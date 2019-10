Pau: 2 ans de plus pour le capitaine Lespiaucq 

Dans la foulée de la victoire signée face à Castres, la Section Paloise annonce ce mercredi la prolongation de son talonneur et capitaine Quentin Lespiaucq (24 ans) pour 2 saisons supplémentaires, soit désormais jusqu'en juin 2022.

Décrété "dossier prioritaire" par le président Pontneau, cette nouvelle signature d'un joueur au potentiel indéniable, qui figurait dans la liste de 65 joueurs pré-sélectionnés pour la Coupe du Monde 2019, est vécue comme un signe fort.

"Resigner Quentin, c’est resigner un joueur du cru, certes un Landais (Lespiaucq a rejoint Pau en 2010, après 5 saisons sous les couleurs de l'US Dax, ndlr), mais c’est la preuve que notre formation fonctionne et que nous savons attirer et garder les jeunes talents, se réjouit Bernard Pontneau. Notre capitaine est un guerrier des temps modernes, un garçon apprécié de tous qui apporte beaucoup sur et en dehors du terrain. Personnellement, c’était important pour moi, un joueur a besoin de référentiel pour avancer, un Président aussi. Le rugby moderne a changé, certes, mais parler aussi d’un élément affectif qui existait de ma part dans cette signature est une évidence."

Quant à celui qui porte le brassard depuis la fin de saison dernière : "Après cinq ans passés au club, je mesure les étapes franchies ainsi que le chemin qu’il me reste à parcourir. Mon envie de progresser et gagner sont toujours mes priorités en tant que joueur et compétiteur. J’espère continuer d’apporter ma contribution au développement du club et de l’équipe sur un territoire qui me tient à coeur et dans lequel je me reconnais", a confié Lespiaucq.