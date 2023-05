Morgan Parra annonce sa retraite

Clap de fin pour Morgan Parra. Ce lundi, le demi de mêlée a annoncé sa décision de raccrocher les crampons à l’issue de la saison, alors même que son contrat courrait jusqu’en juin 2024. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le joueur de 34 ans a justifié son choix, expliquant ne pas vouloir faire « l’année de trop » avec le Stade Français. Surtout, Morgan Parra a été séduit par la proposition de Laurent Labit et Karim Ghezal pour rejoindre le staff parisien dès la saison prochaine. Double champion de France avec Clermont, finaliste de la Coupe du monde en 2011 avec l’Equipe de France, Morgan Parra aura été l’une des figures de la dernière décennie.

Une reconversion dans le staff du Stade Français

Morgan Parra a détaillé les raisons de ce choix : « Non, pas plus que ça. Je m'étais préparé. Si ce n'était pas cette année, ça aurait été la suivante. Il faut savoir dire stop ! Je ne voulais pas vivre l'année de trop, l'année galère, l'année où tu ne prends plus de plaisir. Je m'étais toujours dit que j'arrêterais en 2022, à l'issue de mon contrat à Clermont. Peut-être qu'inconsciemment, cela m'a aidé à prendre plus facilement ma décision. J'étais prêt. Je me dis que c'est le bon moment. Cette nouvelle aventure dans le staff de Laurent et Karim tombe également au bon moment. Autant démarrer en même temps qu'eux. Après, est-ce que je suis fait pour ça ? En tout cas, ça me tente ! »